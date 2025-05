Amici 24: Luk3 e Alessia, tra amore e litigi al McDonald’s

La relazione tra Luk3 e Alessia Pecchia, protagonisti di Amici 24, è segnata da alti e bassi, comprese dolcezze e discussioni. Durante un’intervista a Verissimo, Alessia ha rivelato di aver provato un vero colpo di fulmine per Luk3 sin dalle audizioni. Ha confesso che la sua assenza in casetta è stata difficile e ha cominciato a scrivere un diario per condividere le sue emozioni con lui. Nonostante iniziali timori legati alla differenza d’età, ha trovato in Luk3 una persona speciale.

Il cantante, pur apparendo più riservato, ha espresso la volontà di trascorrere l’estate con Alessia, sottolineando l’importanza del supporto reciproco. Tuttavia, in seguito all’intervista, sono emerse voci su una presunta lite tra i due al McDonald di San Donato a Milano. Un tweet di un testimone afferma di aver assistito a un acceso confronto tra i due, descritto come un normale litigio tra innamorati.

Secondo il sito Il Vicolo delle News, dopo un concerto di Alex Wyse, Luk3 e Alessia avrebbero avuto una discussione durante una sosta per mangiare. Nonostante le tensioni, i litigi tra i due sembrano rientrare nella normalità della loro relazione, già caratterizzata da momenti di gelosia e incomprensioni, come quando Alessia si era risentita per l’interesse di Luk3 verso un’altra concorrente.

