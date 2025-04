Amici 24: L’ex prof Jurman critica Antonia: ‘Situazione imbarazzante’

Dopo l’ultima puntata del serale di "Amici", Luca Jurman, ex insegnante del talent, ha espresso duri giudizi sull’esibizione della cantante Antonia. Jurman ha commentato la performance in diretta sulla piattaforma Twitch, evidenziando che l’allieva si sarebbe dovuta esibire in FA, ma l’esibizione è risultata un tono sotto l’originale. Ha criticato anche Rudy Zerbi, ritenendo che se voglia sostenere Antonia, deve smettere di dire "ca***te". Jurman ha messo in risalto la mancanza di potenza della performance di Antonia rispetto a quella di Nicolò, sottolineando però che quest’ultimo ha una minore agilità vocale.

Jurman ha definito l’esibizione come "una roba imbarazzante", affermando che non si trattasse né di reggae né di tarantella, ma di qualcosa di indefinito. Ha condannato coloro che "mettono le mani su questi brani", accusandoli di non rispettare le regole del genere musicale. Le sue critiche si inseriscono in un contesto più ampio di dissenso nei confronti del programma, che Jurman ha criticato duramente nel corso degli anni, colpendo non solo gli allievi ma anche il format e le scelte dei professori.

Quest’anno, la produttrice esecutiva Paola Di Gesù aveva risposto a Jurman, accusandolo di cercare visibilità a discapito del programma, per il quale aveva chiesto più volte di tornare. La controversia fra Jurman e "Amici" prosegue, evidenziando un rapporto teso tra l’ex professore e il talent show.