Amici 24, i nuovi singoli: la classifica dei più ascoltati al loro debutto

Con la sorprendente uscita di Ilan Muccino, la scuola di Amici 24 conta ora dieci cantanti che recentemente hanno pubblicato i loro nuovi singoli. Tra Antonia, Chiamamifaro, Deddè, Jacopo Sol, Luk3, Mollenbeck, Nicolò, SenzaCri, TrigNO e Vybes, si è delineata una classifica basata sugli streams. Il grande successo è stato ottenuto da TrigNO con il brano “Maledetta Milano”, che ha raggiunto circa 65 mila stream, conquistando il primo posto. Il secondo posto è andato a sorpresa a “Complici” di Jacopo Sol, arrivato nella scuola solo un mese fa. In terza posizione si posiziona “Valentine” di Luk3, che si è confermato come l’artista con il maggior numero di ascoltatori mensili.

Subito al di fuori del podio troviamo “Dove Ti Trovi Tu” di Antonia, già oggetto di polemiche, seguita da “Periferia” di Deddè e “Tutto L’Odio” di Senza Cri. La classifica prosegue con “Male” di Mollenbeck, “O.M.G.” di Chiamamifaro, “Yin e Yang” di Nicolò e, infine, “Non Mi Passa” di Vybes.

La classifica sembra riflettere correttamente il valore dei brani, con “Maledetta Milano” ritenuta la proposta più forte.

TrigNO, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro, ha scelto questo nome artistico ispirato al soprannome datogli dal padre, “Pietrigno”. Classe 2001, originario di Asti e attualmente residente a Milano, TrigNO si descrive come “vanitoso, impulsivo e competitivo”. Ha due fratelli più grandi, un diploma scientifico e una laurea in Economia e Gestione Aziendale all’Università Cattolica di Milano. Per lui, la musica è un’esigenza quotidiana, paragonabile a una normale attività come lavarsi i denti. Prima del suo ingresso ad Amici nel 2020, ha già firmato con un’etichetta indipendente di Francesco Facchinetti, pubblicando i singoli “Lento” e “Conto su di te”, oltre all’EP “Diciannove” l’anno seguente, seguito dal singolo “Casino”. “Maledetta Milano” è disponibile su tutti i digital store.