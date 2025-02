Amici 24, gli esami di sbarramento fanno già una vittima: chi è stato eliminato

Il serale di Amici 24 si avvicina e sono iniziati gli esami di sbarramento, che hanno visto la prima eliminazione: Mollenbeck. Gli studenti con la maglia rossa, ritenuti non pronti per il Serale, hanno dovuto affrontare delle prove di verifica. Mollenbeck è stato chiamato a sostenere l’esame poiché non ritenuto pronto dai suoi compagni. In studio ha eseguito “Don’t Speak” dei No Doubt di fronte alla coach Lorella Cuccarini e ai professori Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Il professor Zerbi ha dichiarato che l’esibizione non era sufficiente, un’opinione condivisa dalla Pettinelli, che ha sottolineato come le imperfezioni diventano ostacoli insormontabili nel contesto del Serale. Nonostante la richiesta di Lorella di eseguire “Let Her Go” di Passenger, il risultato non è migliorato e Anna ha ribadito il suo no, affermando che l’esibizione non era all’altezza. Anche dopo una terza esibizione, “One Way Or Another” degli One Direction, la Pettinelli ha mantenuto il suo giudizio negativo, evidenziando le insufficienze tecniche e l’acerbità di Mollenbeck, che non sarebbe stato in grado di affrontare il Serale.

Mollenbeck ha difeso il proprio percorso, esprimendo fiducia nei progressi fatti, ma la professoressa ha concluso che non avrebbe cambiato idea. Il suo potenziale e talento non erano stati sufficientemente sviluppati e non sarebbe stato corretto occupare un posto che spettava a chi era più preparato. Di conseguenza, Mollenbeck è stato eliminato da Amici 24.