Amici 24: Giulia Stabile svela il prossimo eliminato in un’incredibile gaffe

Una recente foto pubblicata per errore da Giulia Stabile, ballerina del talent show “Amici 24” di Maria De Filippi, ha rivelato anticipatamente l’eliminazione di Antonio Affortunato. Durante il daytime del 18 febbraio 2025, si è assistito all’uscita di Mollenbeck, eliminato dai suoi compagni a causa della votazione. I concorrenti ancora in gara hanno lottato per evitare l’eliminazione, ma la proposta di Alessandra Celentano di ammettere al Serale solo coloro che avevano ricevuto tre “sì” dai coach ha complicato ulteriormente la situazione.

Nel corso della puntata, Mollenbeck ha ottenuto l’approvazione di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, ma ha subito la bocciatura della Pettinelli, portando così alla sua eliminazione definitiva. Tuttavia, la sorpresa è arrivata dopo, quando Giulia Stabile ha postato una foto dei banchi vuoti; in essa si notava che, oltre a quello di Mollenbeck, non c’era neanche il banco di Antonio Affortunato. Questo ha scatenato speculazioni tra i fan, suggerendo che anche il ballerino calabrese potrebbe essere stato eliminato.

Nonostante Giulia abbia rapidamente rimosso l’immagine, il rumor sulla possibile uscita di Antonio si è diffuso velocemente tra gli appassionati del programma. Ora, i follower attendono ulteriori aggiornamenti sia dal daytime che dalle registrazioni del Serale, per scoprire definitivamente il destino degli allievi rimasti in gara.