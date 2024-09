Amici 24: Deborah Lettieri, la Nuova Insegnante di Danza

Deborah Lettieri, ballerina italiana e unica esponente del Crazy Horse di Parigi, è stata nominata nuova professoressa di danza nella scuola di Amici 24, sostituendo Raimondo Todaro. Lettieri, che ha lavorato nel famoso locale di cabaret dal 2012 sotto il nome d’arte Gloria Di Parma, è stata confermata dopo diverse settimane di speculazioni riguardo all’uscita di Todaro, il quale ha recentemente comunicato la sua decisione durante un’intervista a Verissimo. In quell’occasione, ha espresso gratitudine per i tre anni trascorsi ad Amici, sottolineando il suo percorso di crescita professionale e personale.

Deborah Lettieri, nata nel 1983, ha una carriera che si estende oltre il palcoscenico del Crazy Horse. In passato, ha fatto parte della giuria della seconda edizione del talent show Dance Dance Dance su Fox Life. Il suo approdo a Amici è stato accolto con entusiasmo, nonostante sia nota per essere una figura riservata riguardo alla sua vita privata, con poche informazioni disponibili anche sul suo profilo Instagram. Durante un’intervista, ha rivelato alcuni dettagli interessanti sui rigidi criteri di selezione del Crazy Horse, dove l’uniformità fisica è cruciale. Lettieri ha spiegato che la sua esperienza nel locale ha incluso requisiti precisi riguardo a misure corporee e aspetto, creando un’immagine scenica di “cloni” in cui le ballerine assumono spesso diverse identità attraverso parrucche.

Con l’arrivo di Deborah, si prevede una nuova era per la danza nella scuola di Maria De Filippi. La ballerina, in virtù della sua esperienza e delle sue eccentricità artistiche, porterà sicuramente un’energia fresca nel talent show, stimolando gli allievi con il suo stile unico e il suo background professionale. I fan di Amici possono ora aspettarsi di vederla in azione, contribuendo a plasmare il percorso dei nuovi talenti nel mondo della danza. La transizione da Todaro a Lettieri rappresenta non solo un cambio di faccia nel dipartimento di danza, ma anche una continuità dell’alta qualità artistica che il programma ha sempre cercato di mantenere. I telespettatori e i partecipanti sono impazienti di scoprire come Deborah affronterà il suo nuovo ruolo e quali innovazioni porterà al programma.