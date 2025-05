Amici 24: Daniele e Alessio, è davvero amore o solo amicizia?

Daniele Doria e Alessio Di Ponzio, ex allievi di “Amici 24”, hanno suscitato curiosità tra i fan riguardo alla natura del loro rapporto. Alcuni utenti sui social network ipotizzano che la loro forte amicizia potrebbe celare un legame romantico, mentre altri difendono il valore della loro intesa amichevole.

Il legame tra i due è emerso durante il programma e si è intensificato dopo il ritiro di Gabriele Baio. Gestualità affettuose e parole di supporto hanno alimentato i dubbi. Recentemente, Alessio ha posticipato le celebrazioni per il suo compleanno, preferendo avere Daniele presente, aumentando ulteriormente il mistero. La festa si è infine tenuta il 24 maggio, con Daniele come unico invitato tra gli ex allievi.

In una lettera scritta a gennaio, Alessio aveva definito Daniele “Winx del mio cuore”, esprimendo una connessione profonda e un desiderio di continuare il loro percorso insieme.

Le recenti rivelazioni di Daniele riguardo a esperienze di bullismo, compresi insulti omofobi subiti da bambino, hanno ulteriormente catturato l’attenzione dei fan. Un utente ha chiesto esplicitamente se tra i due ci fosse una relazione, ricevendo un like da Alessio, il che ha innescato discussioni virali. Tuttavia, il ballerino ha poi chiarito su Instagram che il like era accidentale e ha sottolineato che tra loro c’è solo una forte amicizia, non un rapporto romantico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it