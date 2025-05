Amici 24, D’Amario conquista il pubblico dopo lo spoiler su Jacopo: ecco perché

Dopo l’eliminazione di Jacopo Sol da Amici 24 nella settima puntata, andata in onda il 3 maggio 2025, è emerso che Elena D’Amario ha involontariamente spoilerato la sua uscita. Prima della puntata, un video mostrava i ragazzi del talent al Foro Italico di Roma, rivelando la frase che D’Amario aveva sussurrato a Jacopo: "La vita inizia ora". Questo ha fatto sorgere sospetti che sono stati confermati durante il programma, in cui Jacopo ha perso al ballottaggio contro la ballerina Alessia.

Questo gesto, seppur abbia rovinato la sorpresa per il pubblico, merita applausi. Infatti, D’Amario ha dimostrato umanità nel rincuorare Jacopo, un comportamento spesso apprezzato e raro tra i giudici. Nelle stesse serate, si sono verificate due eliminazioni: oltre a Jacopo, anche Chiara è stata eliminata, ma ha ricevuto un’offerta per diventare ballerina professionista nel programma a partire da settembre.

Durante le manche, tre allievi sono stati messi in ballottaggio: Francesco, Alessia e Jacopo Sol. Francesco è stato salvato grazie a una performance emozionante, mentre Jacopo ha scoperto di essere il secondo eliminato. Le sue parole rivolte a Maria De Filippi sono state di gratitudine, evidenziando come l’esperienza lo abbia aiutato a conoscere meglio se stesso e a porsi nuovi obiettivi musicali. Conclude dicendo che non ci sono limiti ai sogni che si possono realizzare, evidenziando la sua determinazione di continuare a seguire la sua passione.