Amici 24: Censura della Maglietta LGBTQ in TV Scatena Polemiche sui Social

Nel daytime del talent show “Amici 24” di Maria De Filippi, andato in onda il 20 gennaio 2025, è emerso un presunto caso di censura che ha suscitato polemiche sul web. Il programma ha visto il ritorno di TrigNo, ma l’attenzione è stata catturata da un particolare riguardante Chiara Bacci. Durante un video-riassunto, la ballerina è apparsa con una maglietta il cui logo era stato oscurato, suscitando l’indignazione degli spettatori. Gli appassionati di “Amici” hanno notato che, in un episodio precedente, la maglietta mostrava la scritta “Gay all day”, un motto che invita a celebrare l’identità LGBTQ+. La mancata visibilità della scritta nella puntata successiva ha sollevato interrogativi e critiche, con molti utenti sui social che hanno espresso la loro sconforto dichiarando frasi come “ingiustificabile” e “di cattivo gusto”. Tuttavia, alcuni difensori del programma hanno suggerito che l’oscuramento era una scelta comune per evitare la visualizzazione di marchi o messaggi di pubblicità non autorizzata, una pratica già utilizzata in passato. I programmi di Maria De Filippi sono noti per la loro attenzione ai temi sociali e all’inclusione, quindi potrebbe essere che l’oscuramento fosse dovuto a ragioni di copyright piuttosto che a un’intenzionale censure di messaggi positivi. L’episodio ha generato un acceso dibattito online, evidenziando la sensibilità attuale riguardo alle questioni di identità e rappresentanza.