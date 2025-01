Amici 24, anticipazioni puntata del 12 gennaio: gara, ospiti, classifiche

Dopo le feste, sono riprese le registrazioni dei programmi di Maria De Filippi, con la registrazione di un nuovo episodio di Amici 24, il primo del 2025. Ospite musicale dell’episodio è stato Ermal Meta, mentre i giurati per le gare erano Ornella Vanoni e Dardust per il canto, e Garrison Rochelle per il ballo.

I cantanti hanno gareggiato con brani inediti, che saranno pubblicati il 14 gennaio. La giuria ha stilato una classifica finale con Antonia e TrigNO al vertice. Nella gara di ballo, Garrison ha proclamato vincitore Alessio, seguito da Dandy e Daniele. Garrison ha anche discusso animatamente con Alessandra Celentano riguardo a una critica rivolta a Alessia, la quale è stata descritta come un po’ timida e impacciata durante la sua esibizione con Sebastian.

Inoltre, è stata notata l’assenza di SenzaCri nello studio, senza alcuna spiegazione fornita riguardo il motivo della sua mancata partecipazione.

Per quanto riguarda le anticipazioni, nella classifica di canto Antonia ha cantato “Dove ti trovi tu”, TrigNO ha eseguito “Maledetta Milano”, Deddè “Periferia”, Chiamamifaro “Omg”, Jacopo Sol “Compilici”, Vybes “Male”, Mollenback “Valentine”, Luk3 “Sangue blu”, e Nicolò “Yin Yang”. La classifica di ballo ha visto al primo posto Alessio, seguito da Dandy, Daniele, Chiara, Alessia, Francesca e Giorgia.

Un momento toccante è avvenuto quando Maria De Filippi ha notato Dandy emozionato per i complimenti ricevuti. Si è creata quindi una situazione carina tra Alessandra Celentano e Garrison Rochelle riguardo a Alessia, in seguito alla discussione precedente.

In conclusione, la puntata ha evidenziato le emozioni dei concorrenti, le dinamiche tra i giudici e le sfide musicali e di ballo che caratterizzano il programma, mantenendo alta l’attenzione del pubblico per le prossime esibizioni.