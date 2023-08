Amici 23, svelati i nomi dei prof: un ritorno e il destino di Todaro

Si è delineato il cast dei professori che avrà il compito di formare la classe di Amici 23.

Torneranno la “preside” Alessandra Celentano, il professore di canto Rudy Zerbi, la professoressa Lorella Cuccarini ed il maestro di hip hop Emanuel Lo. Gli unici incerti erano Raimondo Todaro e Arisa e oggi Giuseppe Candela con una news flash su Dagospia ha svelato il loro destino. La cantante – come già sapevamo – lascerà Amici 23 per tornare in Rai dove l’attende la giuria di The Voice Kids e forse una partecipazione al Festival di Sanremo, mentre Raimondo Todaro resterà da Maria De Filippi. Al posto di Arisa tornerà Anna Pettinelli che ricoprirà quel ruolo per la sua quarta volta.

