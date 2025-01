Amici 23: cantante diventa modello e sfilano alla Milano Fashion Week

Nell’ultima edizione di Amici, uno dei concorrenti più discussi è stato Francesco Guarnera, noto come Holy Francisco. Inizialmente parte del team di Anna Pettinelli, la sua esperienza nella scuola è stata breve, e il suo brano “Tananai” è diventato un tormentone con il ritornello: “voglio solo scopa-pa-pa-pa-pa-re!”. Tuttavia, il pezzo è stato giudicato da Linus come incompiuto, definendolo più un jingle che una vera e propria canzone, pur trovandolo molto orecchiabile.

Rudy Zerbi è stato particolarmente critico nei confronti di Holy Francisco, affermando che non era nel posto giusto e che il cantante non avesse idee chiare dal punto di vista artistico. Zerbi ha sottolineato che Holy Francisco era spesso in fondo alle classifiche, compresa quella dei brani più ascoltati su Spotify, suggerendo che dovesse porsi delle domande sul proprio percorso musicale.

A distanza di un anno, Holy Francisco ha subito una trasformazione personale e professionale, espandendo i suoi interessi al di fuori della musica. Ha infatti partecipato a una sfilata per la collezione autunno/inverno 2025-2026 di Simon Cracker, dimostrando così di voler esplorare anche il mondo della moda. La sua evoluzione artistica sembra, quindi, proseguire in direzioni diverse dalla musica, lasciando intravedere nuove opportunità e sfide nel suo futuro.