Amici 23, anticipazioni della prima puntata: ospiti vip, due ritorni e i prof

Maria De Filippi sta per tornare con i suoi programmi. La prima puntata di Uomini e Donne andrà in onda lunedì 11 settembre, Tu Si Que Vales tornerà da sabato 23 settembre e Amici 23 il giorno dopo, domenica 24 settembre. Nei prossimi giorni la conduttrice registrerà il primo appuntamento del talent, durante il quale – come ogni anno – verrà composta la classe. Anche questa volta in studio oltre ai professori, Maria e i ragazzi, ci saranno degli ospiti. Secondo quello che ha rivelato il sito Mondo Tv, nella scuola mariana arriveranno Alessia Marcuzzi, Leonardo Pieraccioni e l’attore turco Can Yaman.

Non solo ospiti vip, alla corte della De Filippi torneranno anche due volti amati del programma, due allievi della scorsa edizione, il primo e la seconda classificata. Pare infatti che per la formazione della nuova classe ci saranno anche Angelina Mango e Mattia Zenzola. Questa non è una novità, molto spesso Maria chiama gli allievi che sono arrivati alla finalissima nell’edizione precedente per salutare i nuovi allievi del talent.

Amici 23: gli ospiti della prima puntata del talent.

“Per il debutto della nuova stagione ci saranno Angelina Mango e Mattia Zenzola in studio. Tra gli altri ospiti attesi nello studio Elios, poi, sono previsti nel ruolo di scrutinatori dei risultati dei casting indetti per la promozione o la bocciatura, l’attore turco diventato popolare per il ruolo di attore protagonista di fiction Mediaset, Can Yaman, l’attore comico Leonardo Pieraccioni e la conduttrice TV Alessia Marcuzzi. Chiaramente, non ci resta altro che attendere la messa in onda della puntata del via dell’amato programma, per saperne di più relativamente alla nuova stagione del talent show dedicato ai cantanti e i ballerini al debutto”.

Alessia Marcuzzi, Can Yaman, Leonardo Pieraccioni, Angelina Mango e Mattia Zenzola saranno ospiti alla formazione della classe di #Amici23 DOMENICA 24 Settembre su #Canale5 con #MariaDeFilippi (mondotv24) #AscoltiTv pic.twitter.com/mYJ1ffmvvA — Boomerissima (@Boomerissima) September 2, 2023

I professori della nuova edizione.

Confermatissimi ad Amici 23 Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro (che secondo i rumor avrebbe dovuto lasciare la scuola), Emmanuel Lo e Lorella Cuccarini, mentre dopo l’addio di Arisa tornerà dietro la cattedra Anna Pettinelli.