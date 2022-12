Amici 22: Wax campione di ascolti seguito da Aaron, ma la vera rivelazione è Ascanio

Wax, Aaron e Ascanio sono i tre cantanti di Amici 22 che ad oggi hanno ottenuto più successo su Spotify. Tutto normale, se non fosse che Ascanio non è più in quella scuola e il suo singolo, Margot, lo ha rilasciato proprio il giorno dopo la sua eliminazione. A metterlo a rischio uscita era stata Arisa che gli ha preferito Angelina Mango, la figlia del compianto cantautore.

Come riportato da Amici News, infatti, il brano che ha più streams su Spotify è proprio Turista Per Sempre di Wax (ad oggi: 1 milione e 360 mila ascolti), seguito da Margot di Ascanio (ad oggi: 1 milione e 180 mila ascolti) e Universale di Aaron (ad oggi: 1 milione e 110 mila ascolti).

Fuori dal podio (ma in realtà sopra, perché Ascanio è ormai fuori dai giochi) c’è Niveo con la sua Scarabocchi (ad oggi: 707 mila ascolti); seguito da NDG e Tommy Dali con rispettivamente Fuori e Male che vantano ad oggi la prima 606 mila ascolti, la seconda 580 mila ascolti. Chiudono la classifica Più Mia di Piccolo G (ad oggi: 370 mila ascolti); Meno Sola di Federica (ad oggi: 210 mila ascolti) e Supereroi di Cricca (ad oggi: 204 mila ascolti).

Arisa si starà sicuramente mangiando le mani.

Amici 22, la classifica ad oggi degli stream di Spotify

1.361.063 Turista per sempre – Wax

1.180.399 Margot – Ascanio

1.111.327 Universale – Aaron

707.512 Scarabocchi – Niveo

606.025 Fuori – NDG

580.778 Male – Tommy Dali

371.254 Più Mia – Piccolo G

210.806 Meno Sola – Federica

204.027 Supereroi – Cricca