Amici 22, Valeria e Vanessa durate “da Natale a Santo Stefano” ironizzano su TikTok

La frase “durare da Natale a Santo Stefano” esiste davvero nella lista dei detti popolari italiani e Valeria e Vanessa di Amici 22 l’hanno fatta loro. Ma letteralmente.

Le due ragazze, infatti, entrate nella scuola di Amici di Maria De Filippi poco prima delle vacanze di Natale, sono uscite nel corso delle prime puntate pomeridiane di gennaio in seguito a sfide o più banalmente eliminazioni dirette.

Valeria Mancini, nota ai più con lo pseudonimo di Guera, è infatti finita nello scandalo noce moscata ed è stata eliminata da una sfida diretta contro Cricca, ripescato a sorpresa dai professori. Vanessa Bellini, invece, è stata eliminata direttamente dal suo professore Emanuel Lo così a caso perché non l’ha più reputata all’altezza della scuola.

Il Serale si avvicina e il maestro Emanuel Lo ha preso una decisione molto importante: per Vanessa il percorso nella scuola di #Amici22 si ferma qui. In bocca al lupo 💛 pic.twitter.com/OiTTpSHQze

Vanessa e Valeria, insieme alla ballerina Aurora – ritirata per infortunio dopo pochi giorni – saranno per sempre ricordate grazie al Capodanno Gate, dato che tutte e tre sono entrate poco prima del Natale e ad oggi sono tutte e tre tornate a Casa loro.

La ballerina di hip hop e la cantante si sono ritrovate oggi per realizzare un TikTok ironico sulla loro partecipazione ad Amici 22, dal titolo: “Quando duri da Natale a Santo Stefano” e dal sottotitolo: “I due gatti in tangenziale“. Una cosa è certa: alla fine l’hanno presa con ironia.

Queste le parole di Valeria poco dopo l’eliminazione:

“Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui. Credo possiate immaginare la mia tristezza e l’amarezza di questi giorni. Il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere. La sfida era una delle possibilità e io l’accetto. Quello che non posso proprio accettare è che io venga associata a supposizioni così gravi, che nulla hanno a che fare con la mia persona. Questo dire e non dire ha dato modo alle persone di poter ipotizzare le peggiori cose. Dal mio canto avrei preferito che i video fossero stati mostrati e l’ho sperato.

Capisco anche la scelta di non farlo per tutela di minori. Ma sei video fossero stati mostrati si sarebbe vista la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto. Non sto qui a raccontare quello che è successo, perché non spetta a me. Nonostante questo sono stata io a pagarne le conseguenze. Ma volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto e di incoraggiamento, perché vi leggo e spero che un giorno la verità venga fuori”.