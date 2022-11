Amici 22: Piccolo G si arrabbia e spacca una porta, poi scoppia a piangere

Piccolo G, stanco di essere bistrattato e snobbato in puntata, ha deciso di fare il suo show ad Amici 22.

Per prima cosa ha tentato la carta della ship fidanzandosi con la collega Federica; poi dal nulla ha tirato un pugno a una porta – spaccandola – perché la richiesta che ha fatto a Wax e Tommy Dali di passargli lo stereo è stata snobbata con educazione. “Aspetta Piccolo stiamo guardando un video, dopo, sssh“. A questa risposta il cantante si è letteralmente alzato indispettito, ha tirato un pugno alla porta ed è andato in camera. Quando Tommy e Wax lo hanno raggiunto lui in pieno drama ha risposto: “Mi piacerebbe stare un po’ solo se posso. Non voglio parlare con te Tommy, vai tranquillo“.

LA PORTA ROTTA DAL PUGNO DI PICCOLO G. QUESTO DAYTIME #amici22 pic.twitter.com/ao5dOIXAqX — (@gossiptv__) November 15, 2022

Ovviamente Tommy Dali ha provato a farlo ragionare: “Dai parlami bro, scusa se ti ho fatto arrabbiare. Ma secondo te ti sembra una reazione legittima? Frate, dai vieni e parliamo un secondo bro“, ottenendo un nulla di fatto da Piccolo G che si era nel mentre chiuso a chiave in bagno. “Non ce l’ho con te, ce l’ho per i fatti miei di mio. Non è per te ho solo bisogno di stare in silenzio“.

Amici 22, il drama nel drama

Alla luce di questo Aaron ha buttato benzina sul fuoco accusando Tommy di aver “risposto male” a Piccolo G. “Io sbaglio sempre e quando sbaglio me ne rendo sempre conto, ora non ho sbagliato” – ha risposto piccato Tommy – “Gli ho detto ‘Oh Piccolo!’ Stavo guardando la mia esibizione. Te Aaron se non rispondi mai così significa che sei perfetto. A me già girano i C non mi puntare il dito contro, non ho fatto nulla, mica l’ho offeso. Gli ho detto di aspettare“.

L’Oscar come miglior attore non protagonista lo prende di diritto Piccolo.