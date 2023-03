Amici 22, parte il Serale: squadre e regole

Amici 22, il Serale: le squadre e i regolamenti per questa fase dell’edizione 2023 del talent di Maria De Filippi.

L’avventura di Amici 22 è giunta nella fase più calda. Il Serale del talent di Maria De Filippi sta per cominciare. Dopo la lunghissima fase dei pomeridiani, il programma è arrivato nel momento più importante. I ragazzi, divisi in tre squadre, stanno per affrontarsi in sfide senza esclusioni di colpi, con due eliminazioni previste in ogni puntata. Ma quali saranno le regole per questa edizione del Serale? Scopriamo insieme tutto quello che già si sa.

Amici 22, il Serale: giudici e nuovi inediti

La data di inizio del Serale è sabato 18 marzo. Il talent andrà in onda ogni weekend fino a maggio, escluso il sabato di Pasqua. Giudici di questa edizione saranno il cantautore Michele Bravi, il cantautore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio e poi ancora il ballerino Giuseppe Giofrè.

Maria De Filippi

Intanto, nell’ultima puntata del pomeridiano, sono stati presentati i nuovi inediti dei ragazzi in gara: Mi prenderò cura di te di Aaron (prodotta da Giulio Nenna), Mani vuote di Angelina (prodotta da Canova), Maledetta felicità di Cricca (prodotta da Riccardo Scirè), Scivola di Federica (prodotta da Room 9), Voglio di più di NDG (prodotta da DRD), È normale di Piccolo G (prodotta da Katoo) e Grazie di Wax (prodotta da Takagi e Ketra).

Tanti brani che potremo riascoltare ancora nelle prossime puntate dello show. Ma quali sono le regole del Serale? E quali sono le squadre che si affronteranno?

Le squadre del Serale di Amici 22

Ancora una volta è stata confermata la formula del Serale con tre squadre capitanate da una coppia di professori, una per il ballo e una per il canto. Ci sarà dunque la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, formata da: Piccolo G, Aaron, Ramon, Gianmarco e Isobel. La seconda squadra, quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, sarà invece formata da: Samu, Megan, Maddalena, Angelina, Cricca e NDG. Infine, c’è la squadra formata da Raimondo Todaro e Arisa, formata solo da da Wax, Federica, Mattia e Alessio.

Ricordiamo che tutte le puntate del Serale saranno registrate, con esclusione della finale, che andrà invece in onda in diretta. Per quanto riguarda le regole, conosciamo pochi dettagli, ma sappiamo che in ogni puntata ci saranno due eliminazioni.