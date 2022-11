Amici 22, le anticipazioni dell’ottava puntata: ospiti e sfide

Amici 22, anticipazioni ottava puntata: cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 6 novembre.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. Ormai conosciamo bene i ragazzi della classe 2022/23 e non mancano già i personaggi capaci di far discutere. Nella giornata di giovedì 3 novembre è stata registrata la settima puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 6 novembre su Canale 5 alle ore 14. Una puntata ricca di emozioni e sorprese, con ospiti importantissimi e alcuni colpi di scena clamorosi. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni dell’ottava puntata di Amici 22

Come di consueto c’è stato spazio in questa puntata per la gara delle cover, che ha avuto un giudice d’eccezione e decisamente sopra le righe: Cristiano Malgioglio. Il cantautore si è lasciato andare a voti generalmente molto alti, dando anche un 10 a Federica e Tommy Dali, mentre ha “punito” Niveo e Ascanio con un 7+.

Un altro giudice d’eccezione ha invece detto la sua in una gara di canta a sorpresa incentrata su Imagine di John Lennon. Il vincitore di questa nuova prova è stato Tommy Dali, che conferma di essere uno degli artisti rivelazione di quest’edizione.

Non ci sono state eliminazioni tra i cantanti, anche se Rudy Zerbi ha voluto mettere in difficoltà Aaron, che ha comunque superato il compito che gli ha assegnato la professoressa Arisa.

Cosa succede nell’ottava puntata: gli ospiti

Ci sarà spazio, come sempre, per grandi ospiti anche in questo pomeridiano. In particolare, per giudicare la consueta gara delle cover è stato coinvolto, come abbiamo anticipato, Cristiano Malgioglio, volto noto della televisione italiana, oltre che rispettato cantautore.

Gli altri ospiti d’onore saranno il grande maestro Beppe Vessicchio e soprattutto un big della musica italiana, Marco Mengoni, pronto a presentare i suoi nuovi progetti discografici a circa un mese dall’uscita del suo ultimo album.