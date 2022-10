Amici 22, le anticipazioni della settima puntata: ospiti e sfide

Amici 22, anticipazioni settima puntata: cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 30 ottobre.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. Ormai conosciamo bene i ragazzi della classe 2022/23 e non mancano già i personaggi capaci di far discutere. Nella giornata di giovedì 27 ottobre è stata registrata la settima puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 30 ottobre su Canale 5 alle ore 14. Una puntata ricca di emozioni e sorprese, con ospiti importantissimi e alcuni colpi di scena clamorosi. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni della settima puntata di Amici 22

Come al solito, ci sarà spazio anche in questa puntata per tanta tensione, tanta musica e sfide mozzafiato. Nella gara delle cover, con un ospite come giudice imparziale, stando a quanto trapela il migliore sarà Wax, mentre il peggiore sarà ancora una volta NDG. Alla gara non ha partecipato Cricca, impegnato in un altro task assegnatogli da Rudy Zerbi.

Maria De Filippi

Durante la puntata ci sarà poi spazio per la prima eliminazione. Andre, per volere di Zerbi, verrà infatti mandato in sfida immediata con un Ascanio, e verrà costretto a lasciare la scuola, stando a quanto riportato. Un colpo di scena incredibile.

Leggi anche -> Chi è Andrea Mandelli, il cantante che ha conquistato Arisa ad Amici 2022

Ma non mancheranno anche altre sfide per confermare il banco. Niveo dovrebbe resistere all’assalto del suo rivale, così come il ballerino Gianmarco, mentre a quanto pare lascerà il suo banco anche una ballerina, Asia.

Cosa succede nella settima puntata: gli ospiti

Ci sarà spazio, come sempre, per grandi ospiti anche in questo pomeridiano. Oltre al ritorno di Garrison, chiamato a giudicare i ballerini, e a Marcello Sacchetta, un compito molto delicato spetterà a Tommaso Paradiso, che darà i suoi voti durante la sfida dedicata alle cover.

Per quanto riguarda invece l’ospite puramente musicale, tocca ancora una volta a una vecchia conoscenza della scuola di Maria De Filippi, Giordana Angi, che non è solo la produttrice di alcuni degli ultimi talenti lanciati dalla scuola, ma è tornata anche a far sentire la sua voce con un nuovo album.