Amici 22, le anticipazioni della sesta puntata: ospiti e sfide

Amici 22, anticipazioni sesta puntata: cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 23 ottobre.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. Ormai conosciamo i ragazzi della classe 2022/23 e non mancano già i personaggi capaci di far discutere. Nella giornata di giovedì 20 ottobre è stata registrata la sesta puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 23 ottobre su Canale 5 alle ore 14. Una puntata ricca di emozioni e sorprese, con ospiti importantissimi e alcuni colpi di scena clamorosi. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni della sesta puntata di Amici 22

Tra nuovi amori nati nella casetta, non solo quello di Rita e Niveo ma anche quello di Mattia e Maddalena, e il consueto spettacolo, nella nuova puntata di Amici ci sarà spazio ancora per tanta musica.

Microfono

Nella gara riservata alle cover a giudicare è stato uno dei grandi ospiti d’onore di questa puntata, e alla fine a risultare il migliore è stato Aaron, con una grandissima performance. Dalle sfide giudicate dagli ospiti sono stati esonerati Federica e Cricca, che hanno superato i compiti assegnati dai loro professori. Chi ha invece rischiato è stato Andre, in grado però di respingere i tentativi di due aspiranti allievi di sottrargli il banco.

Cosa succede nella sesta puntata: gli ospiti

Come in ogni puntata, anche in questa non mancheranno i grandi ospiti, chiamati non solo a presentare le loro nuove opere, come nel caso di Alex, che canterà il singolo Mano ferma, e i Coma_Cose con il nuovo singolo Chiamami. Gli ospiti d’onore potranno infatti anche esprimere il loro giudizio. Toccherà in particolare a Nek questa settimana giudicare la sfida delle cover dei ragazzi. Nelle sue valutazioni, il peggiore è stato Ndg, che ha strappato comunque un 6.5.

Per quanto riguarda i ballerini, saranno giudicati dall’étoile Eleonora Abbagnato. Dalla sua classifica ultimo è risultato Mattia.