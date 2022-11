Amici 22, la figlia di Mango conquista il banco: ma anche sua mamma è una famosa cantante

Angelina Mango oggi ha conquistato un banco ad Amici 22 grazie a una sfida diretta con Ascanio. Come suggerito da Arisa e poi confermato “buon sangue non mente”, perché – come suggerisce il suo cognome – è proprio la figlia del compianto Mango, morto a soli 60 anni nel 2014.

Quello che in pochi probabilmente sanno è che Angelina Mango è una figlia d’arte in toto, dato che anche sua mamma è in realtà una famosa cantante italiana. Il suo nome è Laura Valente ed è stata per circa un decennio (dal 1990 al 1998) la voce femminile dei Matia Bazar dopo l’addio di Antonella Ruggiero.

Angelina è figlia di Mango (❤️‍🩹) ma è pure figlia sua: pic.twitter.com/2R09bmvawB — 🛤✨ (@uolftreno) November 20, 2022

Amici 22, la figlia di Mango e Laura Valente nel cast

Ecco cosa c’è scritto su Wikipedia:

“Mango ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sfera personale e limitato l’esposizione mediatica alla propria attività artistica. Nel 2004 sposa Laura Valente, nota per essere stata la seconda cantante dei Matia Bazar, dopo una relazione incominciata nel 1983. La coppia aveva già avuto due figli prima del matrimonio: Filippo, nato nel 1995, e Angelina, nata nel 2001. Filippo è batterista, mentre Angelina è cantante; entrambi hanno collaborato con il padre sia in studio che in sede live”.

Il cast di Amici 22 si impreziosisce così di una figlia d’arte che seguirà le orme di LDA dello scorso anno, figlio di Gigi D’Alessio.