Amici 22, la compilation degli inediti: quando esce Full Out

Amici 22, Full Out: la compilation degli inediti del talent. In palio con la copia fisica un live esclusivo.

La prima puntata del 2023 di Amici di Maria De Filippi ha regalato gioie e dolori ai fan del talent. Se in molti si sono risentiti per l’eliminazione a sorpresa di Giovanni Cricca, uno dei cantanti più amati di questa edizione, a rendere meno amara questa eliminazione è arrivata una splendida notizia: sta per arrivare Full Out, la compilation che raccoglie gli inediti di questa edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e l’incredibile premio in palio per chi ne acquista una copia fisica.

Amici 22, Full Out: quando esce la compilation

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 27 gennaio 2023. Ancora poche settimane fa e potremo ascoltare il disco che raccoglierà tutti gli inediti principali di questa edizione del talent. Il titolo dell’album è stato scelto dai ragazzi, mentre le canzoni sono già in arrivo in streaming e in formato digitale dal 10 gennaio.

Microfono

Ma le belle notizie non finiscono qui. Acquistando la copia fisica si avrà infatti diritto a partecipare a un live esclusivo con protagonisti proprio i ragazzi della scuola. I dettagli su questo grande evento saranno svelati solo nelle prossime settimane sui social del programma e sulla pagina di Witty.

Le canzoni della compilation

All’interno del disco ci saranno gli inediti lanciati da tutti i ragazzi che in questi mesi si sono messi in mostra nel talent (non ci saranno quindi, fino a prova contraria, gli inediti di chi entrerà nella scuola solo in queste settimane, come Valeria e Jore).

Di seguito i brani contenuti nell’album:

– Voglia di vivere di Angelina

– Perdonami di NDG

– Ventisei modi di Federica

– Ballerine e guantoni di Wax

– Supereroi di Cricca

– Baciami e ballami di Aaron

– Finisce bene di Tommy Dali

– Sui sedili sulla metro di Niveo

– Acquario di Piccolo G