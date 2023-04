Amici 22 incontra Mare Fuori, pubblico entusiasta: le anticipazioni del serale

Ieri è stata registrata la quinta puntata del serale di Amici 22. Non solo le sfide e il ballottaggio (qui tutti gli spoiler) e la dedica di Wax a Maria De Filippi, domani vedremo anche l’ospitata di una protagonista di Mare Fuori. Alla corte di Kween Mary è arrivata Clara (Crazy J nella serie), che ha cantato ed ha ricevuto il disco di platino per Origami all’Alba.

Clara di Mare Fuori ospite ad Amici 22.

“Ospiti di questa settimana? Francesco e Clara di Mare Fuori che ricevono il disco di platino per “Origami all’alba”. – si legge su Superguidatv – Grandi applausi del pubblico dopo l’entrata. Altro ospite? Francesco Cicchella che entra in studio cantando Me ne frego di Achille Lauro”.

Maria facci contenti e per una delle prossime puntate invita anche lui…

Ospiti: Ospite Francesco sacchella e Clara di mare fuori premiata col disco di platino per “origami all’alba”. #Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) April 13, 2023

Origami All’Alba, il testo.

Forse mori-

Forse morirò

Forse morirò, forse ti mancherò

Sei come veleno e non so se tornerò

Forse morirò, forse ti mancherò

Libero nel cielo ed è lì che volerò

Ho un nodo stretto in gola come fosse una cravatta

Ero sulla strada buona, ma poi mi sono persa

Non tornare ancora anche se son distruttaÈ scaduta l’ora, ma ora non mi dire resta

E sto piena di pare, ti saluto in stazione

Ogni inizio ha una fine, ogni film un finale

Non posso sopportare, noi due stretti per ore

Nel cuore ho delle spine

A dire il vero

Ogni notte che fa giorno ci sarà un nuovo tramonto

Per ogni cosa che ho, col tempo se ne va

Resto sveglia nella notte con il vuoto intorno

Pensieri nella testa, origami all’alba anche da sola

Quando te ne andrai sarai su un’altra via

Cammino dritta, avanti a te se non sarò più tua

Un cimitero di ricordi, ripenso ai tuoi occhi

A te che mi spari, lacrime sui fogli

Non mi chiami, gli origami che intreccio

Da sola quando non rispondi

E sto piena di pare, ti saluto in stazione

Ogni inizio ha una fine, ogni film un finale

Non posso sopportare, noi due stretti per ore

Nel cuore ho delle spine

A dire il vero

Ogni notte che fa giorno ci sarà un nuovo tramonto

Per ogni cosa che ho, col tempo se ne va

Resto sveglia nella notte con il vuoto intorno

Pensieri nella testa, origami all’alba anche da sola