Amici 22, il vincitore: i pronostici dei bookmaker

Amici 22, i pronostici dei bookmaker: ecco chi sarà il vincitore della kermesse secondo le quote degli scommettitori.

L’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi è ormai entrata nel vivo. Dopo due serali, Amici 22 si sta avvicinando ad ampie falcate agli appuntamenti decisivi e a quella finale, prevista a maggio, in cui verrà decretato il vincitore di questa scoppiettante edizione. Ma chi è il favorito in questo momento? A dircelo sono i bookmaker, che sembrano puntare tutto su un concorrente nella categoria cantanti, tallonato però da uno del gruppo dei ballerini, per un testa a testa che potrebbe a questo punto risolversi solo nell’ultima puntata.

Il vincitore di Amici 22 secondo i bookmaker: i favoriti

Prendendo in considerazione le quote delle principali agenzie di scommesse a livello nazionale, sembra chiaro che la grande rivelazione di questa edizione del talent, e quindi probabilmente prossima vincitrice, possa essere Angelina Mango. Anche i più distratti avranno infatti notato quanto successo abbia avuto, grazie soprattutto al suo talento, ma anche all’affetto che i fan provano per i suoi genitori, il compianto Mango e l’ex Matia Bazar Laura Valente. La sua vittoria, per quanto molto quotata, non è però così scontata come ci si potrebbe aspettare.

Maria De Filippi

A tallonarla, con quotazioni molto vicine alle sue, c’è infatti una delle ballerine di maggior talento tra quelle entrate nella scuola in anni recenti: Isobel. Sarà lei la vincitrice a sorpresa di questa edizione? Di certo è la strafavorita per aggiudicarsi il titolo nella sua categoria, dove sembrerebbe non avere alcun rivale.

I possibili outsider

Se si vuole puntare su un nome meno scontato, con la speranza di poter guadagnare di più da un’eventuale vittoria, le quote dei bookmaker consigliano però di andare a giocare la propria fiche su altri due cantanti che sono stati in grado in questi mesi di entrare nel cuore del pubblico, come Aaron e Wax.

Decisamente più attardati nei pronostici e nelle quote dei bookmaker Cricca e Federica, che potrebbero anzi vedere la loro avventura arrivare al capolinea molto presto. Fanalini di coda, però, tra i concorrenti ancora in gara sono due ballerini, Mattia e Alessio. A dimostrazione di quanto il successo di Isobel sia ormai solo da certificare.