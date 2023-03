Amici 22, il Serale: i giudici dell’edizione 2023

Amici 22, il Serale: i giudici della nuova edizione del talent di Maria De Filippi, tra sorprese e ritorni.

A pochi giorni dall’inizio del Serale di Amici 22 sono stati finalmente ufficializzati i giudici di questa edizione. E non mancano le sorprese. Se si pensava che ci potesse essere spazio per artisti come Emma, o altri grandi ritorni, come Giorgia, Alessandra Amoroso, magari Elodie, a prendere il proprio posto sulle tre poltrone più ambite del talent sono stati tre artisti che nessuno si sarebbe aspettato. Anche perché, pur avendo partecipato in altra veste ad Amici in passato, sono tutti alla loro prima esperienza come giudici. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Chi sono i giudici del Serale di Amici 22

Debutterà come giudice in questa ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi un cantante che, seppur ancora giovane, ha già vissuto due carriere, e la seconda è riuscita a farla partire proprio grazie alla spinta e all’aiuto di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Michele Bravi, cantautore di Città di Castello “nato” a X Factor ma da sempre grande fan del talent di Canale 5.

Michele Bravi

Per quanto riguarda il ballo è stato scelto come giudice un ballerino professionista di successo internazionale, Giuseppe Giofrè, che abbiamo avuto modo di ammirare anche all’interno dei più grandi show musicali degli ultimi anni. Lo scorso settembre era presente come giudice esterno.

Infine, ci sarà spazio per la prima volta per Cristiano Malgioglio, cantautore e personaggio televisivo amatissimo dagli italiani, presenza fissa di un altro programma, Tale e quale show, dal 2021, e ospite del pomeridiano di Amici già lo scorso novembre.

Amici 22, il Serale: quando comincia

La nuova edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi, in questo 2023, inizia sabato 18 marzo alle ore 21.20 su Canale 5. Non sappiamo ancora quando ci sarà la finale, ma dovrebbe essere in programma nel mese di maggio, per un totale di nove settimane che andranno in onda, regolarmente, ogni sabato sera.

Non resta dunque che aspettare le prossime settimane per poter scoprire quali saranno tutti i dettagli e gli ospiti di questa attesissima fase serale.