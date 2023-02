Amici 22: il noce moscata gate di Capodanno arriva al Tg1

Il noce moscata gate di Amici 22 è arrivato pure al Tg1, anche se non è come può sembrare. Il caso, infatti, non è stato affrontato dal telegiornale ma è stato semplicemente citato da Fiorello ospite in collegamento. Gli è bastato dire “noce moscata” per far scoppiare tutti in una fragorosa risata, a dimostrazione del fatto che quello scandalo è diventato di dominio pubblico uscendo dalla bolla del programma.

Il tutto è avvenuto ieri quando Amadeus e Fiorello – ospiti in collegamento al Tg1 – hanno annunciato l’arrivo di Viva Rai2 come DopoFestival in una versione serale dal titolo Viva Rai2 Viva Sanremo! “E poi andrà in onda anche la mattina dopo!” ha detto il conduttore. Così la giornalista Elisa Ansaldi, piuttosto curiosa, gli ha domandato: “Ma quando dormi?”. E lo showman non se l’è fatto ripetere due volte e ha risposto: “Mai, io uso noce moscata“.

Fiorello non ha mai citato espressamente Amici 22, ma è palese che l’allusione sia al Capodanno-Gate degli alunni di Maria De Filippi.

Il noce moscata gate arriva anche al TG1#Amici22 pic.twitter.com/dADiIyU96q — AMICI NEWS (@amicii_news) February 3, 2023

Amici 22, il caso noce moscata

Come sballarsi in modo artigianale: sarebbe stata questa – più o meno – la ricerca che alcuni ragazzi di Amici avrebbero fatto su YouTube la notte di Capodanno, imbarcandosi così nell’esperienza più tragicomica (e stupida) della loro vita.

A raccontare i fatti è stato il ben informato Giuseppe Candela su Dagospia che ha confermato il rumor circolato nell’ultima settimana: noce moscata. Come sia stata assunta non è dato saperlo (qualcuno dice sniffata, altri bevuta, altri ancora mangiata..); quel che è certo è che se assunta in dosi eccessive può causare allucinazioni, ma anche febbre, vomito e malessere. Ed è quello che sarebbe successo ad alcuni di loro.

Ecco cosa si legge su Dagospia: