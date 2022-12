Amici 22: Gianmarco e Isobel sempre più complici e nella scuola entrano tre nuove allieve

Nella scuola di Amici 22 da quando è entrata Isobel Kinnear le cose sono cambiate. Grazie al suo talento, infatti, svetta sempre in cima alla classifica e anche di fronte all’ennesima sfida per accaparrarsi un posto per un concept video per World Of Dance ha trionfato su Gianmarco Petrelli e Ramon Agnelli.

Gianmarco, Isobel e Ramon si sono esibiti di fronte ad Andrea Alemanno and the winner is… Isobel! Non vediamo l’ora di vedere il suo concept video su tutti i canali World Of Dance e voi? #Amici22 pic.twitter.com/PEvkFl4Ojr

Proprio Gianmarco, ironizzando sull’ennesima vittoria di Isobel, ha detto ironicamente: “Ci siamo goduti sti tre mesi senza sta ragazzetta e ora i primi posti sono sempre occupati, fissi“. Il rapporto fra i due cresce sempre di più (sono solo amici, lui è felicemente fidanzato con un’altra ballerina della scuola) ed anche il popolo di Twitter se n’è accorto.

La cosa è stata alimentata anche da Gianmarco che su TikTok ha pubblicato un video ironico in cui interroga sui verbi italiani proprio Isobel.

Ieri è stata registrata una nuova puntata di Amici 22 e come riportato da SuperGuidaTv sono entrate nella classe tre nuove allieve. Aurora voluta da Raimondo Todaro; Vanessa voluta da Emanuel Lo (sparisce così l’ipotesi Claudia, ex di Gianmarco, da lui stessa avallata) e Valeria voluta da Lorella Cuccarini.

“Raimondo Todaro ha fatto entrare in studio una ballerina di latino vista ai casting e ha chiesto di far esibire Samuel e Gianmarco per schiarirsi le idee, ma senza specificare nulla di più. Todaro ha aggiunto che tiene in considerazione il fatto che Samuel arrivi praticamente sempre ultimo nelle classifiche stilate dai giudici esterni e che Giammarco è comunque quello che meno gli piace. Il ballerino di Alessandra Celentano ha battibeccato con il maestro sottolineando di non capire la richiesta di esibirsi nuovamente. Gianmarco, poi, scoprendo da Raimondo che forse sarà in sfida con Aurora ha commentato dicendo: ‘ Sono nervoso, ho il broncio, volevo passare delle vacanze di Natale carine e invece…’ . Todaro ha detto che conosce già Aurora da quando era piccola. La ballerina viene da un infortunio ed è un anno che non si allena davvero quindi vuole vedere come poter lavorare con lei e come potrà reagire.

Lorella Cuccarini ha poi chiesto ad una ragazza vista ai casting di entrare per cantare il suo inedito. Valeria piace in realtà sia a Lorella che ad Arisa. La possibile allieva ha cantato un suo inedito dal titolo Suona la stanza.

Emanuel Lo allo stesso modo ha chiesto ad una ragazza di entrare e ha voluto far esibire Megan e Rita. Emanuel Lo deciderà tra le due chi mandare a casa per dare eventualmente il banco a Vanessa. Rita ha detto dice che non le importava tanto del giudizio di Emanuel Lo e che l’importante per lei non era deludere la maestra. Rudy Zerbi ha commentato dicendo: “Finalmente qualcuno dice quello che pensa davvero”.”