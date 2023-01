Amici 22: ecco chi è il nuovo cantante che è entrato a un passo dal serale

Un paio di giorni fa è stata registrata la prima puntata del pomeridiano del 2023 di Amici 22 di Maria De Filippi. Un pomeridiano intenso che ha visto ben tre nuovi ingressi, due eliminazioni e un alunno che ha conquistato l’accesso al serale. Quello che in realtà non sapevamo e che in realtà i nuovi ingressi non sono tre, bensì quattro.

La più famosa è senza dubbio la cantante Valeria Mancini, star di TikTok. Là il suo nickname è ValeriVallery e vanta oltre 7 milioni di mi piace. E’ nota sulla piattaforma perché tutti i suoi video iniziano con ‘è guera’ (parola pronunciata così, con una R sola) in risposta alle varie richieste di cantare qualche canzone. Confermato anche il banco della ballerina Vanessa e della ballerina di latino Eleonora.

A prendere il posto di Cricca, invece, è stato il cantante Lorenzo Longoni, in arte Jore.

ECCOLO, BECCATO. Lui è il ragazzo che ha sostituto Cricca, Lorenzo Longoni, in arte Jori.#Amici22 pic.twitter.com/m3XNC5eZPn — AMICI NEWS (@amicii_news) January 5, 2023

Amici 22, le anticipazioni sull’ingresso di Jore

Ecco cosa si legge su SuperGuidaTv: