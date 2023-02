Amici 22 e C’è Posta Per Te, saltano le nuove puntate dopo la morte di Costanzo: cosa andrà in onda al loro posto

Ieri mattina si è spento Maurizio Costanzo e Mediaset, per rispetto, ha deciso di stoppare tutte le trasmissioni in cui appare Maria De Filippi, seppur registrate anzitempo. Per questo motivo ieri non è andata in onda la puntata settimanale di Uomini e Donne, sabato sera non sarà trasmesso il nuovo appuntamento di C’è Posta Per Te e domenica non andrà in onda il pomeridiano di Amici 22.

Maria De Filippi, le ultime parole su Maurizio Costanzo: “Non so se avrò la forza di tenergli la mano quando morirà” https://t.co/uYi0lkDf16 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 24, 2023

Amici 22 e C’è Posta Per Te slittano, cosa andrà in onda

Al posto del pomeridiano di Amici 22, Canale 5 trasmetterà semplicemente altre puntate di Terra Amara, mentre successivamente Verissimo dedicherà l’intera puntata a Maurizio Costanzo.

Al posto di C’è Posta Per Te, invece, Canale 5 trasmetterà i due speciali che realizzarono Costanzo e Mentana nel 1998 e 1999. In prima serata andrà in onda In Ordine Alfabetico – Gassman, Sordi e Vitti, il celebre speciale che vide riuniti sullo stesso palco per la prima volta Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Monica Vitti; mentre in seconda serata ci sarà I Tre Tenori – Vianello, Corrado, Mike, l’altro speciale con ospiti Edoardo Vianello, Corrado e Mike Bongiorno.

@GassmanGassmann canale 55 del digitale terrestre… In ordine alfabetico… Gassman, Sordi, Vitti al Maurizio Costanzo show… Da non perdere! pic.twitter.com/qWi80DYsWA — AleGassmannFanPage (@AleGassmannfp) June 15, 2020