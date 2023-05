Amici 22, chi sono i quattro alunni positivi al Covid e data della semifinale

Nei giorni scorsi sono circolati rumor secondo i quali due alunni di Amici 22 sarebbero risultati positivi al Covid. Ieri una giornalista ha dichiarato che i positivi tra i ragazzi sono quattro e che lo sarebbero anche dieci tecnici. Per queste ragioni in molti hanno pensato ad uno slittamento della semifinale prevista per sabato 6 maggio. FanPage ha contattato l’ufficio stampa del talent che ha fatto sapere: “Impossibile fare previsioni, con il Covid non si può prevedere niente. Se la semifinale verrà spostata? Potrebbe, adesso aspettiamo notizie e aggiornamenti“.

In realtà la penultima puntata di Amici 22 andrà regolarmente in onda sabato, a rivelarlo è stato un nuovo spot: “Chi saranno i finalisti? La semifinale ti aspetta sabato 6 maggio”.

Amici 22, chi sono i positivi al Covid?

Grazie al daytime di oggi forse abbiamo scoperto chi sono i quattro alunni risultati positivi al Covid. Infatti abbiamo visto in casetta Wax, Maddalena e Benedetta, mentre Aaron, Isobel, Angelina e Mattia erano in una camera a parte. Dovrebbero essere loro quattro quindi i ragazzi in isolamento. Va detto che se la semifinale non è stata rimandata significa che verrà registrata venerdì o al più tardi sabato mattina e che quindi tutti gli alunni stanno bene e sono forse già negativi.

Dunque Isobel, Angelina, Mattia ed Aaron sarebbero i positivi (?) #Amici22 pic.twitter.com/SmSZAmbJtw — trashtvstellare (@tvstellare) May 3, 2023

Angelina e i commenti dei giornalisti.

In una camera a parte (insieme ad Isobel, Mattia ed Aaron), Angelina Mango ha letto i giudizi dei giornalisti. La cantante ha ricevuto una critica e anche dei complimenti.

“Io mi sentivo molto bene in tutte le esibizioni che ho fatto. In cuor mio so quello che ho dato. Spero sia arrivato a molte persone. Se non sono arrivata a tutti mi dispiace e credo che sia normale. Il mio inedito non è entrato? Spero entri in futuro. […] Molto bene invece per Cristina de Il Giornale, sono contenta di aver letto che ha apprezzato il mio pezzo nuovo”.