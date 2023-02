Amici 22, Arisa ha un crollo e chiede di cancellare la registrazione

La puntata di Amici 22 di ieri pomeriggio ci ha regalato un tenero momento di Arisa.

La settimana sanremese è stata critica per la cantante dato che anche quest’anno, per la seconda edizione consecutiva, ha inviato una canzone ad Amadeus per il Festival di Sanremo e lui gliel’ha rifiutata. A raccontare questo aneddoto è stata proprio Arisa dopo essersi esibita con Let It Be insieme a Federica e Angelina. Un’esibizione in cui la cantante non ha dato il meglio di sé dato che si è limitata a mimare le parole senza effettivamente cantarle.

Un incontro di voci pazzesco sul palco della ventesima puntata di #Amici22! Arisa, Federica e Angelina semplicemente magnifiche 🤩🎶✨ pic.twitter.com/CcZVcd41Vw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 12, 2023

Quando Maria De Filippi le ha chiesto spiegazioni, Arisa – visibilmente provata – ha dato la sua giustificazione.

“Mi sento a volte sopravvalutata, inadeguata, una m3rda precisa. Ma non voglio fare questa cosa in televisione, anzi spero che questa roba la taglierete. Ma io a volte davvero non mi sento all’altezza, uno può anche avere fortuna e basta. Lo dico con molta onestà. Se a me fosse successo nel 2012 di vincere Sanremo e spaccare tutto io ero davvero nel focus. Aveva ragione Tiziano a dire che dopo un po’ non ti senti più così forte. Ora le cose le faccio ma non mi sento all’altezza. In questa esibizione ho preferito lasciare spazio a queste due artiste che hanno un fuoco dentro e di cui io sono fan. Io mi nutro della loro energia”.

Amici 22, Arisa: “Amadeus sono due anni che non mi prende a Sanremo”

La cantante e prof di Amici 22 ha poi continuato:

“Le mode vanno e vengono e si passa di moda, poi in Italia si passa di moda prima. La carriera è fatta di alti e bassi? Eh, mi avete beccato in un periodo di bassa”. Quando Maria le ha precisato: “Non ti abbiamo beccato, ti abbiamo cercato”, Arisa ha aggiunto: “Sta di fatto Maria che sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo. Sono due anni!”.

E ancora:

“Io sono qui per io programma e per i ragazzi, non sono qua per fare la piagnona sulle mie cose. Sai perché ti dico di tagliare? Perché io voglio far finta di non avere niente dentro e voglio sembrare dura e forte, non mostrare queste mie perplessità”.

Maria De Filippi ha chiuso dicendole “Se vuoi che questo pezzo venga tagliato lo taglieremo, ma secondo me sbagli“, ma a quanto pare alla fine le ha fatto cambiare idea, perché il suo sfogo alla fine non è stato tagliato.