Amici 22, anticipazioni puntata di domenica: “Una Maria così furiosa non si era mai vista”

Ieri pomeriggio è stata registrata la nuova puntata di Amici 22 che vedremo domenica pomeriggio. Fra le varie anticipazioni trapelate (e riprese da SuperGuidaTv che collabora con Amici News) c’è anche la furia mariana descritta come “una Maria infuriata e prof sul piede di guerra”.



Ecco cosa si legge a riguardo:

“Filmato e provvedimento disciplinare per le mancate pulizie in casetta. Ecco come inizia la nuova puntata di Amici 22 in onda il 27 novembre 2022. Maria De Filippi era molto arrabbiata con tutti i ragazzi della scuola e siccome dopo molto tempo, dopo una lunghissima discussione che ha avuto luogo per quasi tutta la puntata, ancora i veri colpevoli non si erano palesati, la conduttrice ha detto che molto presto farà lei i nomi delle persone che non fanno nulla. Una De Filippi così furiosa non si era vista nemmeno quando quelli della grafica la facevano attendere durante le puntate del Serale per dare la classifica di gradimento.

In casetta vi sono, a detta di Maria De Filippi, tre categorie di persone: quelli che fanno anche oltre il dovuto, quelli che fanno il giusto, e quelli che non fanno davvero mai nulla. La delusione più grande è vedere che chi sa di non aver mai alzato un dito per pulire, ordinare, lavare piatti e bicchieri, non si sia alzato”.