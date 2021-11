Giulia Stabile ha un ammiratore segreto che ora però tanto segreto non lo è più.

Nonostante sia fidanzatissima con Sangiovanni (che tra l’altro è il primo ed unico ragazzo che ha baciato in vita sua), la ballerina di Amici – presa in prestito da varie realtà della Fascino – ha ora un corteggiatore famoso. Famoso perché anche lui, come lo è stata lei l’anno scorso, fa parte della classe di Amici.

Maria De Filippi infatti, dopo aver giocato a decretare il più bello della classe, nell’ultima puntata di Amici (che è stata registrata ieri e che noi vedremo domenica pomeriggio), ha chiesto agli alunni di confessare un segreto in forma anonima. Ecco cosa si legge su Novella 2000:

“Nella puntata registrata oggi pomeriggio Maria De Filippi ha dato dei bigliettini ai ragazzi in cui ognuno doveva scrivere una confessione in perfetto anonimato. Dopo questi bigliettini sono stati letti tutti ed è venuto fuori che un ballerino ha una cotta per Giulia. Di chi stiamo parlando? Di Mattia, allievo di latino-americano di Raimondo Todaro. In realtà i più attenti tra il pubblico se ne erano già resi conto dalle prime puntate. […] Inoltre, ultimamente, il ballerino commenta spesso i post sul profilo Instagram di Giulia”.

Amici 21, Mattia Zenzola ha una cotta per Giulia Stabile

Quindi alla Stabile non è neanche andata male, dato che il Mattia citato è proprio Mattia Zenzola, il più bello della classe secondo il pubblico.