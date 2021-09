Sabato 18 settembre su Canale 5 tornerà anche Amici di Maria De Filippi. Tra i professori ormai è quasi certo che ci sarà una new entry, Raimondo Todaro e lo stesso vale per i ballerini professionisti. La squadra dello scorso anno è praticamente la stessa, con l’aggiunta di Giulia Stabile. A pubblicare la lista è stato il settimanale Novella 2000.

Ad affiancare gli alunni con le coreografie ci saranno: “Tanti ritorni e anche una bella novità. Umberto Gaudino, Francesca Tocca, Elena D’Amario, Simone Milani, Giuseppe Giofrè, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Marcello Sacchetta e Sebastian Melo Taveira“.

La vincitrice di Amici 20 in un’intervista rilasciata a DiPiù ha confermato che la vedremo sia nel talent mariano che a Tu Si Que Vales.

“Sì è vero, ci sarò e mi vedrete ancora nella scuola. In pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a loro disposizione. Sono felice di tornare in questo programma che mi ha dato tanto.

A Tu Si Que Vales? In pratica sarò l’inviata per conto di WittyTv. Sarò dietro le quinte con la mia troupe e mi divertirò anche a mettere in piedi qualche performance, ispirandomi a quelle che ho appena visto sul palco. In questo ruolo cercherò di mostrare la mia ironia, la mia voglia di divertirmi e di far divertire il pubblico”.