Ieri, mercoledì 15 settembre, è stata registrata la prima puntata della ventunesima edizione di Amici che andrà in onda eccezionalmente domenica pomeriggio (contro la nuova Domenica In di Mara Venier). Una puntata speciale in cui sono stati annunciati i professori (gli stessi dello scorso anno con Raimondo Todaro nuovo ingresso nella danza) e che ha visto anche il ritorno di Aka7even, Deddy ed Alessandro Cavallo come guest star. Fra gli ospiti (moltissimi) troveremo Tommaso Paradiso, Raoul Bova, Roberto Baggio, Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Linus, Martin Castrogiovanni (da Tu Si Que Vales) e Nino Frassica.

Amici 21, fra i nuovi allievi anche il figlio di Gigi D’Alessio

Fra i nuovi allievi da segnalare la presenza di Luca D’Alessio, figlio del più celebre Gigi. Ci sono anche Albe, Flaza, Alex, Inder, Mirko e Nicol

🔴 Inder è un nuovo allievo UFFICIALE anche se dovrà affrontare una sfida con un altro ragazzo perchè Rudy non vuole assolutamente che lui rimanga all’interno di #Amici21. Inder è un ragazzo della Pettinelli e proprio per questo motivo c’è stata una discussione tra Rudy e Anna 🔴 pic.twitter.com/y3HEYcfnc9 — AMICI NEWS (@amicii_news) September 15, 2021

🔴 Gianmarco e Mattias, due ballerini di HIPHOP, uno solo di loro due entrerà. Chi sceglierà Veronica? 🔴#Amici21 pic.twitter.com/qGjxmYwaf1 — AMICI NEWS (@amicii_news) September 15, 2021

🔴 Lui è Mirko, un ballerino contemporaneo, ed ha un caso particolare: per adesso è un allievo UFFICIALE ma se tra un mese non migliorerà la Celentano lo manderà via 🔴#Amici21 pic.twitter.com/N2HmenH7Xe — AMICI NEWS (@amicii_news) September 15, 2021

🔴 ECCO I DUE LATINISTI, SOLO UNO DI LORO DUE ENTRERÀ 🔴#Amici21 pic.twitter.com/xh9zNrdiTU — AMICI NEWS (@amicii_news) September 15, 2021

Pure questo anno, esattamente come lo scorso, tutti gli allievi saranno nella stessa casetta dove vivranno fin da subito. A fornire tutte queste anticipazioni è stata la pagina Amici News su Twitter.