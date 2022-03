Sabato 19 marzo la ventunesima edizione di Amici debutterà nella sua fase serale e come rivelato da Dagospia la giuria sarà tutt’altro che nuova. A giudicare i ballerini ed i cantanti saranno di nuovo – per il secondo anno consecutivo – Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Terzetto confermato anche dal portale televisivo DavideMaggio.it, che ha sottolineato il successo auditel dello scorso anno e che quindi “squadra che vince non si cambia”.

Al serale ci saranno 17 allievi che si contenderanno la coppa. Loro sono 9 cantanti ed 8 ballerini, di cui 12 maschi e solo 5 femmine.