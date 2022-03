Sono la ballerina Alice del team Pettinelli-Peparini ed il cantante Gio Montana del team Zerbi-Celentano i due allievi che sono stati eliminati nel corso della prima puntata del serale di Amici 21.

La ballerina ha lasciato la scuola a metà puntata ed il suo nome era già trapelato dalle anticipazioni, mentre quello del cantante è stato svelato durante la puntata dalla stessa Maria De Filippi che si è collegata come di consueto in casetta.

A raccontare nel dettaglio è stato DavideMaggio.it:

“00.37: Le immagini si spostano dunque in sala relax, con i pensieri e i ringraziamenti di Christian e Gio Montana. Maria, in collegamento, dice al cantante che “se fossi entrato a settembre forse le cose sarebbero andate diversamente (…) Sei buono come il pane (…) Questo te lo dico perché esci tu”. “E’ giusto così, lo immaginavo”, commenta lui, applaudito dai suoi compagni. Quindi, l’eliminato è Gio Montana, che si lascia andare alle lacrime e viene rincuorato da tutti, in particolare da Nunzio. Pubblicità”.