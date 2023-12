Amici 2023, Mew presenta il suo inedito “Vivo”

Davanti ai prof di canto e ballo, Mew ha presentato il suo terzo inedito nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Durante la 12esima puntata di Amici 23, Valentina Turchetto – in arte Mew – si è esibita con il suo terzo inedito intitolato “Vivo”. Il brano arriva dopo Sangue e Mercoledì Mai: quest’ultimo vanta già oltre 1 milioni 500 mila stream su Spotify.

Il terzo inedito di Mew

Dopo essersi dedicata all’interpretazione di What about us di Pink, Mew si è lanciata del suo terzo inedito nella scuola di Amici, che ha lasciato a bocca aperta il pubblico in studio e a casa.

La canzone – prodotta da Room9, CIPRO e SIXPM – è stata scritta dalla stessa artista insieme a Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Kende, Daniele Chiarolanza, Diego Marcone ed Enrico Crocco.

Il significato di “Vivo”

Con il suo nuovo singolo Mew parla di quanto a volte sia difficile amarsi, un senso di inadeguatezza che porta anche a “non stare bene dentro il mondo”. Ma quanto è bello sentirsi amati da chi riesce a farlo con molta più semplicità?

Valentina Turchetto parla anche di quanto il “sentirsi forti” duri solo un momento e della differenza tra l’aggettivo “vivo” e il termine “vivere“ che è invece un verbo. Ed è bellissimo vivere, se può essere fatto insieme a chi ti fa stare bene.

Di seguito potete ascoltare il nuovo singolo “Vivo”: