Squadre Amici 2022: come dovrebbero essere composti i team che si sfideranno durante il Serale del talent.

Ci siamo. Amici di Maria De Filippi entra nel vivo. Il countdown per il Serale è iniziato. Dal 19 marzo partirà ufficialmente la fase più calda della ventunesima edizione del talent creato dalla nota presentatrice. Una fase che si prospetta avvincente e ricca di sorprese. In attesa di poter scoprire gli ultimi dettagli, hanno iniziato a circolare sul web le composizioni delle squadre che dovrebbero affrontarsi durante il Serale.

Anche quest’anno non ci sarà una divisione in squadra Bianca e squadra Blu. Gli allievi verranno divisi con delle felpe con sopra scritto il nome dei professori. Gli abbinamenti saranno decisi dalla produzione, che creerà tre formazioni composte sia da cantanti che da ballerini. A capo di ogni squadra due professori, uno di canto e uno di ballo, ancora più protagonisti che in passato. Ma quali dovrebbero essere le squadre di questa edizione di Amici?

Amici 2022: le squadre

Al momento sono sono rumor e indiscrezioni quelle che stanno accompagnando queste settimane che precedono l’inizio del serale. Tuttavia, giorno dopo giorno si fanno più insistenti le possibili squadre, con ipotesi decisamente verosimili.

Maria De Filippi

Secondo quanto riferito dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, specializzata nei programmi di Maria De Filippi, le squadre del Serale in questa nuova edizione di Amici dovrebbero essere composte così:

– team Rudy Zerbi e Alessandra Celentano formato da LDA, Calma, Luigi, Gio Montana, Michele, Carola e Leonardo;

– team Veronica Peparini e Lorella Cuccarini formato da Sissi, Alex, Aisha, Dario, John Erik e Alice;

– team di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli formato da Christian, Nunzio, Serena, Crytical e Albe.

Come funziona il Serale di Amici e la sfida tra squadre

Come già anticipato, i professori anche in questa edizione saranno molto protagonisti del Serale. Dovranno infatti cercare di terminare le puntate senza perdere concorrenti, e per farlo potranno adottare diverse strategie, scegliendo chi sfidare, e in che modo, allo scopo di evidenziare le lacune degli avversari.

Stando alle anticipazioni di queste settimane, le squadre sarebbero state ideate pensando alle rivalità nate nel corso del pomeridiano, e quindi accentuando le sfide tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ad esempio, così come quelle tra Celentano e Todaro.