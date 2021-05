Amici quest’anno è stato un grande successo e durante la finalissima sono stati assegnati vari premi dal valore complessivo di 135 mila euro offerti dagli sponsor.

50 mila euro assegnati dalla sala stampa in qualità di Premio della Critica; 30 mila euro assegnati dal pubblico per il Premio Tim; 35 mila euro assegnati dallo sponsor Marlù ed altri 20 mila euro assegnati nel Premio Siae consegnato da Giovanni Caccamo. A far incetta di premi sono stati la coppia d’oro Sangiovanni e Giulia Stabile, con unica eccezione per il Premio Marlù che ha deciso di dividere equamente i 35 mila euro a disposizioni dandone 7 mila euro ad ogni finalista.

Oltre questi, Maria De Filippi ha messo a disposizione 150 mila euro per il vincitore di Amici ed altri 50 mila euro per il secondo classificato, vincitore del suo circuito.

Calcolatrice alla mano Giulia Stabile ha vinto 187 mila euro, Sangiovanni 127 mila euro, Aka7even, Alessandro Cavallo e Deddy 7 mila euro a testa.

Amici 20, la lista di tutti i premi assegnati

Premio della critica dal valore di 50 mila euro: Sangiovanni

Premio Tim dal valore di 30 mila euro: Giulia Stabile

Premio delle Radio (RT 2012.5, RDS, Radio Italia, Radio R101): Malibù di Sangiovanni

Premio SIAE per il miglior testo dal valore di 20 mila euro: Sangiovanni

Premio Marlù dal valore di 7 mila euro: tutti i finalisti



Marlù consegna ai finalisti un premio del valore di 7000 euro in gettoni d’oro per continuare a studiare, crescere ed imparare #Amici20 pic.twitter.com/E2CR1VaZ2V — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 15, 2021