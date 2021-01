Della nuova classe di Amici abbiamo già conosciuto Giulia Stabile grazie alla sua gaffe su Silvia Toffanin e proprio Giulia è la protagonista indiretta di questo articolo, dato che “grazie” ad una sua crisi si è fatta consolare da Sangiovanni che ci ha regalato un bellissimo discorso contro i pregiudizi e l’omofobia.

La ballerina, infatti, si sentiva “brutta” per una determinata coreografia e Sangiovanni ha cercato di rassicurarla con queste parole:

“Io ho 18 anni, mi vesto di rosa e mi metto lo smalto sulle unghie eppure cosa mi importa? E cosa importa a te? Quindi, piuttosto di arrivare a dire ‘mi piacerebbe essere bella’, perché non arrivi a dire che sei diversa e che lo devono accettare tutti, perché sono sicuro che la ragazzina che a casa ti guarda e si rivede in te, smette di soffrire per queste cagate. Il ragazzino che si vuole vestire colorato, che vuole essere femminile, che vuole amare un uomo o mettersi lo smalto o semplicemente essere diverso.. Lo fa. Ed io voglio essere un esempio”.