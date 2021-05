Samuele Barbetta è stato l’eliminato dell’ultima puntata di Amici e come di consueto è stato intervistato da WittyTv per un commento a caldo.

“Mi sento spaesato, sono dispiaciuto, ma devo ancora realizzare. Ma in realtà devo ancora realizzare l’entrata, poi anche l’uscita. Mi arriverà tutto in un colpo solo. Entrare qua è stato molto difficile all’inizio, però ho trovato persone che condividevano le mie stesse difficoltà. Mi son fatto forza. Ho avuto degli alti altissimi e dei bassi che non ne parliamo”.

E ancora:

“Maria De Filippi è la prima che ha visto in me qualcosa ed è stata la prima a spingermi, grazie a lei credo di essere arrivato anche a tante altre persone. La gente mi ha sempre apprezzato ed è una cosa che mi è rimasta nel cuore. Al Samuele che sta uscendo voglio dire che gli auguro di perdonarsi di più e che non bisogna sempre essere perfetti. Il mio difetto più grande è che non riesco a perdonarmi quando sbaglio”.