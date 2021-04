Raffaele Renda è stato l’eliminato dell’ultima puntata di Amici e come di consueto è stato intervistato da WittyTv per un commento a caldo.

Raffaele ha poi aggiunto:

“Siamo arrivati ad un punto dove posso solo dire che vinca il migliore, ci sono state molte scremature ed ormai sono rimasti la creme de la creme. […] Cosa dico a me stesso? Dico di sorridere sempre e che se tante volte non me lo dico sono forte e vado come un treno”.