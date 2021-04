Proprio com’è successo con Enula, Rosa Di Grazia e Tommaso Stanzani, anche Martina Miliddi ieri sera subito dopo essere stata eliminata da Amici ha rilasciato un’intervista a Witty. La ballerina è scoppiata a piangere ed ha fatto il suo personale in bocca al lupo ai compagni.

“Questa è stata un’esperienza bellissima (piange). Ho conosciuto tantissime persone e mi sono state accanto tutte loro. Sono riuscita a trovare in ogni persona qualcosa che mi appartenesse. Mi è stato difficile perché solitamente sono tanto diffidente. Ogni puntata mi dicevo ‘tanto adesso vado via’. Tanto ho portato solo due valigie, bastano e avanzano. A loro auguro di non fermarsi mai e di andare dritti come un treno, veloci, senza guardarsi mai alle spalle. Avrei tante cose da dire. – ha concluso Martina – Spero di essere arrivata a tutti quanti. Mi auguro che abbiano capito chi sono davvero, perché penso di essere una bella persona.

Volevo anche ringraziare Maria di tutto, dell’opportunità. Questa è stata un’esperienza incredibile. Voglio anche ringraziare tutta la redazione, hanno realizzato un sogno. Per me è stato tutto bellissimo e ho incontrato anche degli amici”.