La ventesima edizione di Amici è pronta a chiudere i battenti e nonostante le puntate in prima serata sarebbero dovute essere 10 (secondo i rumor) ora pare che in totale siano solo 9, parola di TvBlog.

Fra esattamente tre puntate (e poco più di due settimane) scopriremo quindi chi vincerà l’edizione di Amici caratterizzata dalla pandemia, che ha stravolto tutto il daytime ed a costretto i ragazzi all’isolamento nelle casette fin dal primo giorno.

La prossima puntata andrà in onda (registrata) sabato 1^ maggio, la semifinale (registrata) è prevista per sabato 8 maggio, mentre la finalissima (in diretta) si terrà sabato 15 maggio. In finale, come sempre, arriveranno cinque allievi, per questo motivo nel corso delle prossime due puntate ci sarà una doppia eliminazione, dato che ad oggi sono ancora in otto in gara.

Per l’esattezza sono rimasti in competizione quattro cantanti e quattro ballerini: Sangiovanni, Tancredi, Deddy ed Aka7even ed ancora Alessandro Cavallo, Giulia Stabile, Serena Marchese e Samuele Barbetta. A vincere il programma sarà uno solo di loro, anche se sono previsti due trionfatori: quello del circuito canto e quello del circuito danza.

Superfluo sottolineare come Sangiovanni e Giulia siano i due candidati alla vittoria.

Amici di Maria De Filippi 20 | Ascolti

1^ puntata: 6.016.000 telespettatori, 28,73 di share

2^ puntata: 5.990.000 telespettatori, 28,3% di share

3^ puntata: 5.754.000 telespettatori, 27,42% di share

4^ puntata: 5.734.000 telespettatori, 26% di share

5^ puntata: 5.784.000 telespettatori, 27,6% di share

6^ puntata: 5.831.000 telespettatori, 27,85% di share

7^ puntata: in onda sabato 1^ maggio

8^ puntata: semifinale, in onda sabato 8 maggio

9^ puntata: finale, in onda sabato 15 maggio