Sangiovanni, Deddy, Tancredi ed Aka7even, ovvero i cantanti rimasti nella scuola di Amici di Maria De Filippi, da oggi hanno ufficialmente una casa discografica major che punta su loro.

Sangiovanni è stato scelto dalla Sugar Music.

“18 anni appena compiuti, un disco di platino, un disco d’oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. La sua Lady continua ad essere in top 5 FIMI con oltre 25 milioni di streams e attualmente ha 3 brani in top 100. Siamo felici di annunciare che Sangiovanni è ufficialmente un artista del roster Sugar Music Italia. Nelle prossime settimane ci saranno tante novità, continuate a seguirci nelle stories per gli aggiornamenti su tutti i nostri artisti! Intanto auguriamo buona fortuna a Sangiovanni per le ultime due puntate del serale di Amici”.