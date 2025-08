Amichevoli Serie A: Inter trionfa, Napoli e Fiorentina ko

Diverse squadre di Serie A sono state protagoniste di amichevoli nel fine settimana, testando la loro forma in vista dell’imminente inizio di campionato. L’Inter ha ottenuto una netta vittoria contro l’Under 23, mentre Napoli e Fiorentina hanno subito due sconfitte.

Nella partita di domenica, l’Inter di Cristian Chivu ha trionfato con un punteggio di 7-2 nell’incontro contro l’Inter Under 23 allenata da Stefano Vecchi. I giovani sono passati in vantaggio all’8’ con un gol di Spinaccè, ma la prima squadra ha pareggiato poco dopo grazie a un autogol di Kamate. Il neoacquisto Bonny ha segnato al 15’, prima che Mosconi riportasse in parità l’incontro al 30’. Da quel momento, l’Inter ha inflitto una serie di colpi, iniziando con un rigore realizzato da Asllani al 32’. Lautaro ha segnato al 41’, seguito da F. Esposito, Luis Henrique e Calhanoglu per un totale di sette reti.

D’altra parte, la Fiorentina ha perso 2-0 contro il Leicester. I gol inglesi sono stati messi a segno da Ayew al 29’ e Fatawu al 36’.

Il Lecce ha invece registrato una vittoria per 1-0 contro la Carrarese, grazie a un gol di Helgason al 35’. La preparazione dei giallorossi continuerà mercoledì.

Infine, il Napoli è stato battuto dal Brest per 2-1. La squadra di Antonio Conte ha visto Ajorque segnare due volte nel primo tempo; Lucca ha accorciato le distanze al 63’ ma non è riuscito a evitare la sconfitta. Dopo una vittoria contro il Catanzaro, il Napoli sarà impegnato domani in un’altra amichevole contro la Casertana.