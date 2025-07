Amichevoli precampionato Serie A: tutte le date e squadre 2025-26

La stagione 2025-26 del campionato di Serie A inizierà ad agosto, e le squadre stanno già preparando il terreno con una serie di amichevoli precampionato. Di seguito, le date e le avversarie degli incontri programmati.

L’Atalanta inaugurerà le sue sfide il 26 luglio contro la formazione Under 23, seguita da un match contro il RB Lipsia il 2 agosto e un confronto con il Colonia il 9 agosto. Il Bologna, dopo un triangolare il 26 luglio, affronterà il Levadeiakos il 2 agosto e lo Stoccarda il 9 agosto.

Il Cagliari, invece, inizierà il 19 luglio contro l’Ospitaletto e proseguirà con partite contro Galatasaray e Hannover, fino a culminare con il Trofeo Gigi Riva il 2 agosto contro il Saint-Étienne. La Como Cup, in programma dal 23 al 27 luglio, vedrà sfidarsi diverse squadre in eliminazione diretta, con le semifinali e la finale organizzate allo stadio Sinigaglia di Como.

La Fiorentina ha un calendario fitto, con sfide che vanno dalla Primavera il 20 luglio a incontri di prestigio come quelli contro Leicester, Nottingham Forest e Manchester United tra il 2 e il 9 agosto. Il Genoa giocherà contro Fassa Calcio, Kaiserslautern e Mantova, con un triangolare il 31 luglio.

La Juventus è attesa per un confronto con il Borussia Dortmund il 10 agosto. La Lazio si misurerà contro avversari come Avellino e Galatasaray, mentre il Milan parteciperà a tour internazionali, affrontando Arsenal e Liverpool tra il 23 e il 26 luglio. Altri club come Napoli e Parma hanno programmi ancora da definire.

Infine, Roma, Sassuolo, Torino, Udinese e Verona hanno programmato diverse amichevoli per testare la forma dei propri giocatori in vista della nuova stagione.