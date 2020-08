Il Torino ha battuto il Novara nella prima amichevole stagionale. I granata allenati da Marco Giampaolo si sono imposti 4-1 nell’incontro disputato all’Olimpico Grande Torino. Nel primo tempo a segno Zaza e Belotti, Bortolussi accorcia le distanze per gli azzurri. Nella ripresa reti granata di Segre e Edera. “Ho trovato un gruppo con tanto entusiasmo e voglia di lavorare, non abbiamo buttato un allenamento: la squadra è attaccata alle cose che fa e sono contento”, analizza il nuovo tecnico. “Abbiamo tanto lavoro davanti a noi, la capacità di essere sempre sul pezzo sarà determinante per quella che è la costruzione di un’idea. I nuovi? Rodriguez e Linetty li conoscevo già, sono giocatori affidabili, Vojvoda è stato a lungo seguito dal club e ha voglia di imparare”.

Test in famiglia per la Fiorentina, che ha sconfitto 8-0 la Primavera guidata da Alberto Aquilani. A segno Chiesa, autore di una doppietta, Vlahovic, Milenkovic, Castrovilli, Gori e Amrabat su rigore, oltre a un’autorete di Fiorini. In evidenza anche Saponara, autore degli assist per le reti di Vlahovic e Milenkovic, con note positive arrivate anche da Castrovilli che, in attesa della numerazione ufficiale viola, oggi ha indossato la maglia numero dieci.

Vittoria di misura per 3-2 dell’Udinese a Manzano nell’amichevole contro il Vicenza di Mimmo Di Carlo, squadra neopromossa nel campionato di Serie B. Vantaggio dei bianconeri al 33′ con Okaka, ribaltone dei biancorossi grazie alle reti di Meggiorini (42′) e Guerra (52′). Al 64′ guizzo della squadra di Gotti che trova il pari con Micin. Nelle battute finali decisiva la realizzazione di Nestorovski che regala il successo ai friulani.