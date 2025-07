Amichevoli estive su DAZN: il grande calcio è tornato!

L’estate calcistica si accende con una serie di amichevoli che coinvolgono le principali squadre della Serie A. Dopo la conclusione del Mondiale per Club FIFA, i club italiani si preparano a testare la propria forma sul campo in vista della nuova stagione.

Su DAZN, la programmazione delle amichevoli inizia con il Como, che affronterà il Lille il 18 luglio. Il 26 luglio, la Roma di Gasperini giocherà contro il Kaiserslautern in Germania. Le prime uscite dei rossoneri, sotto la guida di Massimiliano Allegri, sono fissate per il 23 luglio contro l’Arsenal e il 26 luglio con il Liverpool.

Agosto porterà ulteriori sfide, con la Roma che sarà in campo a Lens il 2, seguita dalla Fiorentina che il 3 affronterà il Leicester. Il 9 agosto, il Milan sfiderà il Leeds a Dublino, mentre la Fiorentina sarà impegnata con il Manchester United. Il giorno successivo, i milanisti si dirigeranno a Londra per confrontarsi con il Chelsea, e la Juventus esordirà contro il Borussia Dortmund.

Questi incontri non solo offrono ai tifosi un’anteprima delle nuove formazioni, ma segnano anche l’inizio di un’estate ricca di sport. DAZN propone tutte le amichevoli incluse nell’abbonamento, ad eccezione delle partite del Napoli, visibili in modalità pay-per-view per gli abbonati.

L’offerta di DAZN comprende anche le dirette di tutte le partite di Serie A fino al 2029 e ampie coperture di eventi sportivi internazionali. I fan possono così seguire non solo il calcio, ma anche altre discipline come la pallavolo e, nel mese di luglio, il Tour de France.